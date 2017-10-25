Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано на Київщині

За даними дозорного епідеміологічного нагляду за 42 тиждень 2017 року на ГРВІ захворіли понад 149 тисяч осіб, зареєстровано 84 випадки грипоподібних захворювань.

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Як наголосили УНІАН у МОЗ, найбільше серед захворілих дітей від 0 до 14 років. На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 15 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

За даними епіднагляду, інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 362,5 на 100 000 населення, що на рівні минулого сезону.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найнижчий – у Одеській областях. В жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти до 14 років.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.

При дослідженні 6 зразків матеріалів віруси грипу не визначені, лише в 4 хворих виявлено 2 віруси парагрипу, аденовірус та риновірус.