Кількість хворих на новий грип у світі - за 5200 осіб

Кількість хворих грипом H1N1 в світі перевищило 5200. За даними Всесвітньої Організації охорони здоров`я, випадки захворювання підтверджені в 30 країнах, переважна більшість з них - в Мексиці, де стався спалах хвороби, і в Сполучених Штатах.

Від вірусу померло 61 людина, 56 з них - в Мексиці. У Китаї - в спробі зупинити поширення вірусу - в карантин поміщено більше 300 чоловік, включаючи іноземців.

В той же час, в материковому Китаї підтверджений другий випадок захворювання вірусом H1N1. Ще одним хворим став 19-річний студент по прізвищу Лю, в якого спочатку було виявлено підозріння на новий грип. 8 травня він прибув до Пекіна з Канади, а 10 травня у нього з`явилися перші симптоми захворювання. Наступного дня він виїхав на поїзді до Цзінань (адміністративний центр провінції Шаньдун). За медичною допомогою пацієнт звернувся лише 11 травня. В даний час його стан стабільний і він поступово видужує.

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