Як лікувати ангіну?

Напевно, кожна людина в дитинстві перехворіла такою хворобою як ангіна. На жаль, ця хвороба не належить до ряду тих, на які хворіють тільки раз. Є шанс завжди захворіти знову. Але чи підете ви цього разу до лікаря або лікуватиметеся удома. Напевно, все-таки удома, тому що в дитинстві про вас піклувалася мама і викликала вам лікаря теж вона. Так що ж робити коли до вас повернулася буквально з вашого дитинства така хвороба – Ангіна. У 21 столітті, коли робляться операції на серці або по пересадці мозку, навіть лікарі лікують ангіну народними засобами.

Ангіна це, перш за все інфекційне захворювання збудниками якої є стафілококи, стрептококи і пневмококи, симптомами хвороби є біль в горлі при ковтанні слини, температура і головний біль.

Розрізняють ангіну трьох видів: 1) коли просто запалюються мигдалини;

2) коли на мигдалинах з`являється гнійники;

3) гнійники висипають по всіх мигдалинах.

Частіше захворюємо при сирій погоді і вологому повітрі, при великому вживанні холодних напоїв. Першим типом перехворіли в дитинстві практично всі, цей тип достатньо легко лікується. Що стосується другого і третього типу, то хвороба протікає достатньо серйозно і хворобливо аж до втрати за тиждень 6 кілограмів ваги.

Харчування. Як тільки ви захворіли, вам потрібно дотримуватися постільного режиму, бажано завести окремий рушник і посуд. Харчуватися краще м`якою їжею, багато пити (бажано соки, але не холодні), можна і потрібно вживати йогурти.

Лікування, найголовніше і основне: напевно, перший і найефективніший засіб лікування Ангіни (яким, напевно, ви пам`ятаєте, лікувався ваш батько або мама) це горілчаний компрес. Робиться він таким чином. Берете шарф, бажано старий і не потрібний, простий целофановий пакет, берете вату, куплену в аптеці, викладаєте її в довжину на целофановий пакет і поливаєте вату горілкою. Цей компрес зав`язуєте на горлі шарфом на ніч. Пару днів і у вас все мине.

Другий народний спосіб лікування ангіни полягає в полосканні горла. Полоскати можна як 30-процентною лимонною кислотою, так і простим чаєм, дуже добре – соком буряка, вельми корисно - яліцевою водою, підігрітою до 40 градусів - полоскати 5 разів на день.

ayzdorov.ru