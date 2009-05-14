Кисломолочні продукти перемагають хронічний стрес

Американські учені з`ясували, що молочнокислі бактерії не тільки покращують травлення, але і допомагають боротися з хронічним стресом.

Дослідження проводилося на 35 пацієнтах, які страждали синдромом хронічної втоми. Протягом декількох тижнів вони одержували йогурт, що містить бактерії Lactobacillus casei. В цей же час люди з контрольної групи пили йогурт з плацебо.

Виявилось, що біойогурт не тільки значно збільшив популяцію травних бактерій в кишечнику, але зняв симптоми тривоги і втоми. Тепер учені намагаються з`ясувати механізм дії бактерій на психіку людини.

KM