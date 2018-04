IQ дитини і токсикоз матері - взаємозв'язані

У жінок, які страждають під час вагітності вранішньою нудотою, частіше народжуються діти з високим IQ, пише газета The Telegraph. Гормони, які викликають токсикоз у матерів, також беруть участь в розвитку плоду. До такого висновку прийшли лікарі з Клініки для хворих дітей (The Hospital for Sick Children) в Торонто, Канада.

У дослідженні брала участь 121 жінка, що завагітніла в період з 1998 по 2003 рік. Діти проходили тести на IQ у віці трьох і семи років. Фахівці також враховували чинники, здатні зробити вплив на інтелект дитини, такі, як рівень материнського IQ, кількість споживаного нею алкоголю і соціоекономічний статус.

Результати роботи показали: між уранішньою нудотою вагітних і поліпшенням нейророзвитку їх потомства є зв`язок. Дослідники вважають, що нудота - це побічний продукт зміни під час вагітності рівня певних гормонів. Коливання рівня даних гормонів допомагають організму упевнитися в тому, що ріст плаценти відбувається правильно, і дитина одержує всі життєво необхідні поживні речовини.

vokrugsveta.ru