Скинути 2 кг ваги допоможуть фізичні вправи

Зростання маси тіла американців за останні 30 років може пояснюватися винятково збільшенням споживання калорій. Роль чинників, що впливають на масу тіла дозволяє оцінити дослідження, представлене на Європейському конгресі із зайвої ваги. Робота, покликана уточнити механізми «епідемії огрядності», що розгортається в США з сімдесятих років минулого століття, була проведена в австралійському університеті імені Дікіна (Deakin University) під керівництвом професора Бойда Суїнберна (Boyd Swinburn), завідувача кафедри здоров`я популяцій і директора центру ВООЗ, що співробітничав у питанні запобігання надмірній вазі.

На першому етапі роботи учені з найбільшою точністю встановили, скільки калорій спалює людина в реальному житті. Це дослідження проводилося на 1399 дорослих і 963 дітях.

Встановивши точне енергоспоживання, група Суїнберна змогла обчислити, скільки необхідно їсти дорослій людині, щоб підтримувати свою вагу, і скільки — дитині, для нормального розвитку.

На підставі одержаних даних Суїнберн припустив, яким був би приріст маси тіла середнього американця, якби харчування було єдиним визначальним чинником. Потім ці дані порівняли з результатами репрезентативних національних досліджень, що зафіксували реальне зростання середньої маси тіла в досліджуваний період часу.

Прогноз Суїнберна передбачав збільшення маси тіла на 10,8 кілограма. У реальності середній американець тепер на 8,6 кілограма важчий, ніж за часів Річарда Ніксона.

На думку дослідників, різниця між прогнозом і статистичними даними демонструє роль фізичної активності, а в цілому набір ваги може пояснюватися тільки переїданням.

У своїй роботі Суїнберн робить висновок, що в боротьбі із зайвою вагою американцям слід звертати найбільшу увагу на зниження споживання жі, а не на фізичні вправи.

medportal.ru