В Україні цього року на кашлюк захворіли понад 1 600 людей
Першими ознаками кашлюку є помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
В Україні за вісім місяців 2017 року захворіли 1652 людини.
Кашлюк - це заразне захворювання дихальних шляхів. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят.
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Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).
Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.
Першими ознаками кашлюку є помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель. У немовлят це може супроводжуватися періодами тимчасового припинення дихальних рухів (апное). Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку, рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку (енцефалопатія).
Симптоми, зазвичай, з'являються через 7-10 днів після інфікування.
При перших симптомах, негайно звертайтеся до лікаря.