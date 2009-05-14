Артеріальний тиск визначають гени

Міжнародна група учених із США, Нідерландів і Ісландії виявила декілька нових генів, що впливають на артеріальний тиск. Згідно повідомленню для друку, поширеному Національними інститутами охорони здоров`я в США, це може відкрити нові шляхи досліджень, направлених на профілактику і лікування гіпертонії.

У прес-релізі указується, що робота грунтувалася на базі декількох великомасштабних медичних проектів, що охоплюють в цілому результати спостережень над більше 29 тис. осіб. Для порівняння використовувалася ще крупніша база даних - по 34 тис. пацієнтів.

У результаті був виявлений "істотний взаємозв`язок" з рівнем артеріального тиску крові 11 генів: чотири - для тиску систоли, шести - для діастоли і одного - для гіпертонії. Один з керівників дослідження, директор Фрамінгемського кардіологічного проекту д-р Денієл Льові заявив, що ключові вісім з цих генів "до цих пір не входили ні в чий короткий список основних підозрюваних в дії на тиск крові".

Автори повідомлення указують, що гіпертонія - недуга спадкова, але колишні спроби виявити конкретні гени, які з нею пов`язані, були лише "обмежено успішними". За їх даними, в світі в цілому від серцево-судинних і інших захворювань, пов`язаних з аномальним тиском крові, щорічно вмирають більше 7 млн. осіб.

ami-tass.ru