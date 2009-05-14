Формальдегіди викликають ракові захворювання

Робітники промислових підприємств, що мають справу з хімічними формальдегідами, схильні до високого ризику смерті від раку крові або лімфатичних судин.

Такі результати досліджень, проведених колективом американських учених з Національного інституту охорони здоров`я, які були опубліковані у виданні Національного інституту раку.

Високий рівень дії формальдегідів на людину збільшує ризик захворювання лімфогранулематозом, множинною мієломою і мієлоїдною лейкемією - різновидами раку, виникнення яких пов`язане з хімікатами.

За підсумками сорокалітніх спостережень за більш ніж 25 тисячами робочих підприємств по виробництву формальдегідів і гуми формальдегіду учені встановили, що у співробітників, які за службовим обов`язком випробовують сильну дію хімікатів, ризик смерті від раку збільшується на 37% в порівнянні з колегами.

podrobnosty.ua