Як вберегтися від перевантажень на дачі?

Час дачних робіт у розпалі. Артрити, артрози, остеохондрози чекають кожного, хто після "зимівлі" відразу навантажить свої кінцівки і хребет непосильною працею на шести сотках. Як уберегтися від перевантажень? Поради дає лікар-терапевт Юлія Сергєєва.

Загартування — найефективніший зі всіх засобів профілактики. Починати краще з обтирань прохолодною водою, потім контрастні душі, занурення у ванні, купання у водоймищах. Контрастні душі починати при температурі 35—36° по 35 хвилин щодня, поступово збільшуючи різницю між гарячіше і теплою водою, у результаті — на 12 градусів.

Ножні ванни. Починати з прохолодної води 26—28°. Через тиждень знижувати температуру на 12° і доводити до 12—15°. Після процедури ноги витерти насухо, надіти х/б шкарпетки.

Вологі обтирання хороші для дітей і вже немолодих. Вони можуть бути контрастними. Краще підійде вода, настояна на травах.

Рецепт. 4 ст. л. м’яти залити 1 л кип`ятку. Через 30 хв. настій профільтрувати. Охолодити. У іншій місткості приготувати гарячий настій з “зігріваючих рослин” (чабрець, пижмо, деревій, соснові гілки).

Рецепт. 2 ст. л. збору залити гарячою водою, настоювати 30 хвилин. Далі: узяти рукавицю, намочити її в холодному настої, злегка віджати і протерти руки, ноги. Іншу рукавицю змочити в гарячому настої і виконати те ж саме. Поступово розтерти решту частин тіла. І так — протягом 5 мин. Спочатку різниця між холодним і теплим розчинами повинна бути 1°, а потім збільшуватися. У результаті поперемінно розтиратися крижаною і дуже гарячою водою.

Вологі обгортання (поясниці, нижньої частини тулуба) — у давнину для загартування часто використовували цей метод для поліпшення кровообігу і живлення м`язів. Великий рушник скачати у валик, залишивши смужку для змочування шириною в 70—80 см. Приготувати холодний трав`яний настій. Рецепт. Зібрати молоді листочки або бруньки тополі, сосни, берези (літом — полин, листя лопуха). Стакан збору залити 1 л гарячої води, настоювати 1 год. Змочити вільну частину рушника в прохолодному відварі, вичавити і обернути навколо тулуба. Вологу частину тканини закрити сухою. Можна це зробити на ніч.

Контрастні трав`яні ванни. Рецепт. У холодну воду додати настій меліси або м’яти. 200 г трави на 5—6 л води, настояти 1 годину, процідити. У гарячу воду додати настій чабрецю, пижма, хвойних дерев, деревію. Узяти два тази, в один налити холодний трав`яний розчин, в іншій — гарячий. Спочатку обидві ноги на 30—60 сек. занурити в гарячу воду, потім в холодну — на 10—20 сек. Повторювати 5—7 разів.

Щоб запобігти болям в спині. Теплі і гарячі ванни, викликаючи розширення кровоносних судин, стимулюють кровообіг, ліквідовують застій крові в хребті і знімають біль. Найбільш комфортні теплі ванни із звичайною водопровідною водою (температура 38—39°) — на 10—15 хв. Поступово температуру підвищувати, доводячи до 40—42°, тривалість дії — 20 хв. Витершись насухо, обернутися сухим простирадлом, шерстяною ковдрою і хвилин 20—30 полежати.

Соляні ванни (збільшують кровопостачання в шкірі, покращують обмінні процеси). Рецепт. 400—600 г куховарської або морської солі розчинити в 1 л води (або помістити сіль в марлевий мішечок і підвісити його над ванною так, щоб він потрапив під струмінь гарячої води). Температура води у ванні повинна бути як парне молоко. Час перебування в соляній ванні — 10—15 хв. (Ванни протипоказані при будь-яких хворобах у стадії загострення, важких патологіях серця, онкології).

Скипідарні ванни показані при попереково-крижових радикулітах. Рецепт. 200 мл кип`яченої води, 300 г касторової олії, 750 г скипидару. 20—60 г розчину змішувати в 1 л гарячої води, вилити у ванну. Температура води — 36—38°, знаходитися у ванні — 10—15 мин. На початку процедури буде незначне паління.

Народні рецепти При артритах. Рецепт: яєчну шкаралупу від 4 яєць добре промити, видалити внутрішній вміст, у тому числі і плівку. Висушити, змолоти в кавомолці, погасити лимонною кислотою. Приймати по 1 ч. л. два-три рази на день під час їжі. Або: 2 кг волоських горіхів, 1/2 кг меду, 1 стакан соку алое, 3 л води. Перегородки волоських горіхів залити водою, поставити на маленький вогонь на півтори години, процідити, додати мед і сік алое. Все ретельно перемішати і поставити в темне місце на 5 днів. Приймати по 2 ст. л. до їди.

При остеохондрозах. Рецепт: відіжміть сік 5 лимонів, подрібніть 200 г часнику, змішайте і поставте на 7 днів в темне місце. Приймати по 3 ч. л. у день протягом 1 місяця.

При остеоартрозах. Рецепт: 100 г медичного спирту, 1 ст. л. нашатирного спирту, 1 ст. л. скипидару, 1 ст. л. 70%-ного оцту, 1 ст. л. рослинної олії, 1 ст. л. камфорної олії, 10 г бодяги. Всі компоненти змішати, помістити в темну банку і поставити в темне місце на 2 дні. Двічі в день ліки збовтувати. Натирати хворі місця на ніч, після чого ноги загорнути в стару м`яку тканину.

При хворобах суглобів нижніх кінцівок. Рецепт: 100 г картопляної шкірки проварити у воді (3 л) 20 хв. Трохи охолодити. Перед сном попарити ноги в приготованому відварі. Вранці змастити область суглобів соком свіжого лимона.

Мазь при відкладенні солей. Рецепт: 200 г вершкового масла, 100 г оцтової есенції, 2 курячих яйця. Всі інгредієнти змішати. Поставити в темне місце на 10 днів. Час від часу помішувати. Одержаною маззю розтирати хворі суглоби. Курс лікування — 1 місяць.

Остеохондроз — це захворювання, яке, почавшись, не зникне само собою. Але можна далі поводитися так, що навіть грижа міжхребцевого диска не затискатиме нервові закінчення і не проросте спайками. Для цього треба навчитися сидіти, стояти і навіть спати не “скручуючись”. Сидіти, щільно притискаючись до спинки стільця, довго не знаходитися в одній позі, висота стільця повинна бути врівні з колінами. Якщо довго доводиться стояти, кожні 10—15 хвилин слід міняти позу, спиратися то на одну, то на іншу ногу. Не можна спати ні на м`яких перинах, ні на жорстких голих дошках (деформується і втомлюється хребет). Ліжко повинне бути напівжорстким, щоб воно “враховувало” всі вигини хребта. Але особливо важливо правильно піднімати тягар, що нерідко доводиться робити на дачі. Ідеально: сісти навпочіпки, спину випрямити, голову підняти і поступово підніматися, не згинаючи спини, тримаючи вантаж двома руками. Не переносити тягарі більше 10 кг, можна заробити міжхребцеву грижу. Уникати нахилів, коли в руці є тягар.

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