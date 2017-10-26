В Україні спростять вихід генериків на фармацевтичний ринок



Вдосконалення патентного законодавства має покласти край штучній монополії на фармацевтичному ринку та відкрити шлях до продажу в Україні альтернативних, дешевших генеричних лікарських засобів з ідентичним лікувальним ефектом.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, днями в Україні проходитимуть тренінги від експертів ВООЗ для національних експертів. 26 та 27 жовтня міжнародні спеціалісти допомагатимуть українським фахівцям опановувати найкращі міжнародні практики у реформуванні сфери охорони здоров’я механізмами права інтелектуальної власності.

«Межа між чесним бізнесом і спекуляцією на фармакологічному ринку дуже розмита. Одним із методів спекуляцій – є зловживання патентами на лікарські препарати та вироби. В Українському законодавстві сьогодні є можливість штучного подовження патентів, через використання недобросовісних практик реєстрації, так званих, “вічнозелених патентів”. І коли у Європі вже конкурують декілька генериків спільно з оригінальним препаратом, в Україні вони досі залишаються нелегальними. Це призводить до штучної монополії. Коли альтернативі препарату немає – його ціна може бути у десятки разів вища, аніж ціна на препарати з ідентичним лікувальним ефектом закордоном», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

«Вічнозелений патент» – це коли один і той самий препарат отримує декілька патентів на різні форми своєї діючої речовини. На жаль, в Україні це досить розповсюджене явище.

За чітким переконанням експертів, цю ситуацію нагально потрібно змінити реформою патентного законодавства – гармонізувати патентне законодавство України з Європейською патентною конвенцією та кращими європейськими практиками правозастосування. Це дозволить встановити справедливий баланс між інтересами патентовласників та правами громадян України на доступ до ефективних лікарських засобів.

Фундамент змін вже закладено. Основоположний нормативний документ – проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей» наразі знаходиться на стадії громадського обговорення (опубліковано на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України). Після його ухвалення будуть розроблюватися підзаконні нормативно-правові акти, що урегулюють українське патентне законодавство зі стандартами ЄС.