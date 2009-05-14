15 порад для засинання

Всі ми кожен день піддаємося безлічі стресів - особливо це актуально для мешканців мегаполісів, чий стиль життя настільки швидкий, що їм складно за всім встежити.

Порушення сну дуже часті в наш час, і в особливо важких випадках потрібно навіть втручання лікарів. Однак, перш ніж довести себе до такого стану, можна спробувати скористатися порадами психологів, які допомогли відновити нормальний сон не одній людині. Ось ці поради:

Не читайте і не дивіться телевізор перед сном. Якщо книга або передача цікаві, і спонукають мислити, то мозок ще довго не зможе заспокоїтися, не даючи вам заснути.

Лягайте спати не тоді, коду начебто пора спати, а коли вам захочеться.

Постарайтеся не займатися нічим особливо активним у другій половині вечора. Взагалі намагайтеся перед сном не думати про проблеми чи займатися плануванням діяльності на завтра. Все це постарайтеся зробити за півтори години до відходу до сну.

Деякі медики рекомендують виконувати дихальні вправи, що допомагають розслабитися.

Ваша ліжко потрібна для того, щоб ви там спали, а не крутились, не маючи можливості заснути. Якщо сон не прийшов через 15-20 хвилин, і вам не хочеться спати, встаньте, і займіться релаксаційним аутотренінгом або просто знайдіть заняття, що допомагає розслабитися.

Краще тримати свою спальню прохолодною, і обов`язково перед сном провітрювати.

Рахунок слонів провокує активність деяких областей мозку, і заснути буде ще складніше.

Не варто займатися фізичною активністю безпосередньо перед сном. Бажано закінчити всі тренувальні вправи за 3 години до відходу до сну.

Не переїдайте, і взагалі, останній прийом їжі має бути за 2-3 години перед сном.

НЕ дрімайте вдень.

Якщо ви прокидаєтеся посеред ночі і не можете заснути, не примушуйте себе - встаньте, і займіться чимось іншим, а коли відчуєте сонливість, знову лягайте.

Не пийте кави, не паліть і не вживайте алкоголь перед сном.

Якщо вас турбують жахи, прокинувшись, спробуйте придумати приємне закінчення такого страшного сну.

Спробуйте послухати розслаблюючу музику перед сном або навчіться аутотренінгу.

Спробуйте з`їдати чайну ложку меду перед сном - це повинно допомогти заснути і спати міцно.

1den.ru