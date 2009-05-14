У Чернігові виявлено джерело радіоактивного випромінювання
На одному з підприємств
У Чернігові на одному з підприємств виявлено джерело радіоактивного випромінювання.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Місце з підвищеним рівнем гамма-випромінювання було виявлено 13 травня на території Чернігівської філії ПЗ ЗАТ "Вторкольормет".
При знятті шару грунту товщиною 0,3 м знайдено металевий лист, під яким знаходиться джерело випромінювання (ймовірно, металобрухт), на поверхні якого потужність експозиційної дози гамма-випромінювання становить 450 мкР/год (при допустимому рівні 50 мкР/год).
Безпосередня загроза опромінення персоналу підприємства і населення відсутня. Існує ймовірність радіаційного обмеженого забруднення навколишнього природного середовища. Ведеться слідство.