У Чернігові виявлено джерело радіоактивного випромінювання

У Чернігові на одному з підприємств виявлено джерело радіоактивного випромінювання.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Місце з підвищеним рівнем гамма-випромінювання було виявлено 13 травня на території Чернігівської філії ПЗ ЗАТ "Вторкольормет".

При знятті шару грунту товщиною 0,3 м знайдено металевий лист, під яким знаходиться джерело випромінювання (ймовірно, металобрухт), на поверхні якого потужність експозиційної дози гамма-випромінювання становить 450 мкР/год (при допустимому рівні 50 мкР/год).

Безпосередня загроза опромінення персоналу підприємства і населення відсутня. Існує ймовірність радіаційного обмеженого забруднення навколишнього природного середовища. Ведеться слідство.