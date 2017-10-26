Червоний Хрест направив жителям окупованих територій Донеччини гуманітарну допомогу

Автомобілі перевозили продуктові та гігієнічні набори загальною вагою понад 13 тонн від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованих територій Донеччини понад 13 тонн гуманітарної допомоги. Читайте такожВ Україні створюється мережа реабілітаційних центрів для бійців АТО – Порошенко Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» до неконтрольованої території 25 жовтня проїхали 8 вантажівок із гуманітарним вантажем. Автомобілі перевозили продуктові та гігієнічні набори загальною вагою понад 13 тонн від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вантаж призначений для жителів Донецької області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter