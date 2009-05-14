Випрямляння волосся може завдати шкоди здоров'ю
12:12, 14 травня 2009Країна
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У засіб додають формальдегід
Дівчата, які відвідують салони краси, можуть завдати своєму здоров`ю непоправної шкоди, заявило міністерство охорони здоров`я Ізраїлю.
Згідно заяви лікарів, формальдегід, який іноді незаконно додають в склад для випрямляння волосся, може бути небезпечний для здоров`я.
Кожен клієнт зобов`язаний перед процедурою переконатися, що склад, що наноситься на волосся, схвалений міністерством охорони здоров`я Ізраїлю і після розтину упаковки в неї нічого не додавалося.
Формальдегід є небезпечним консервантом і не підходить для випрямляння волосся, заявляє міністерство, інформацію від якого отримав ізраїльський MIGnews.com.
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