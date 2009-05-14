У ЄС підтверджено 213 випадків захворювання на грип A/H1N1

У країнах - членах Європейського Союзу підтверджено 213 випадків захворювання людей на грип A/H1N1, повідомив РІА “Новости” представник прес-служби Єврокомісії.

За його словами, найбільше захворювань зареєстровано в Іспанії - 98, у Великій Британії - 68, у Франції - 13, у Німеччині - 12, в Італії - 9, у Нідерландах - 3, у Швеції і Фінляндії - по два, в Ірландії, Португалії, Данії, Бельгії, Польщі і Австрії – по одному.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) напередодні підтвердила 5728 випадків захворювання людей на грип A/H1N1, зокрема 61 з летальним результатом, у 33 країнах.

Захворювання викликане гібридом вірусу типу "А". У хворих підвищується температура, з`являються кашель, нежить, головний і м`язовий біль, в деяких випадках спостерігаються блювотиння і діарея.

Експерти ВООЗ радять людям, які відчувають нездужання, відкласти поїздки до інших країн і звернутися до лікаря у разі появи симптомів грипу. Разом з тим, ВООЗ знову заявила, що не рекомендує обмежувати пересування людей або закривати кордони.

Споживання свинини і свинячих субпродуктів, підданих ретельній кулінарній обробці, не несе ризику зараження даним вірусом, наголошує ВООЗ. З метою профілактики рекомендується регулярно і ретельно мити руки з милом, а при виникненні симптомів грипоподібного захворювання - звертатися по медичну допомогу.