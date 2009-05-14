Уколювання зубочистками замінить акупунктуру?

Американські медики виявили, що для зняття болю в поясниці зовсім не обов`язково точно потрапляти голкою у вказані точки. Та і проколювати шкіру теж не потрібно – ефект все одно буде.

У журналі Archives of Internal Medicine опубліковано дослідження медиків з декількох американських клінік. Зокрема, в роботі брали участь співробітники Національного інституту здоров`я в Бетесде і центрі медичних досліджень в Сієтлі.

В ході досліджень були одержані дані, які ставлять питання про те, як саме працює акупунктура насправді. Медики виявили, що в деяких випадках ефекту можна добитися, навіть якщо використовувати замість голки звичайну зубочистку, яка лише коле, а не проколює шкіру. При цьому учені особливо підкреслюють що ефективність акупунктури у них не викликає сумнівів.

Дослідження було проведене на 638 дорослих пацієнтах. Всі вони скаржилися на болі в поясниці і протягом семи тижнів пройшли курс лікування. Після цього лікарі дзвонили своїм пацієнтам тричі. Медики цікавилися їх станом. Одержані дані дозволили лікарям оцінити, наскільки довготривалим був ефект від лікування. Підсумки виявилися несподіваними.

Група, в якій застосовувалися медикаментозні методи лікування, показала гірші результати. Лікарям вдалося добитися лише часткового зняття симптомів. Ефект від акупунктури був виражений виразніше.

При цьому вилікувалися навіть ті пацієнти, яких замість голок лікували зубочистками.

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