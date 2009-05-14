Розкрито механізм зниження ваги за рахунок куріння

Факт, що курці часто набирають вагу після відмови від своєї шкідливої звички давно відомий. До цих пір вважалося, що в організмі тих, що кинули палити відбувається уповільнення метаболізму і утилізації жирів і вуглеводів, але дослідникам з Корнельського університету в Нью-Йорку вдалося довести, що справа тут в іншому.

Дослідники виявили, що сигарети в організмах курців активізують хімічні процеси, що збільшують активність гена, сприяючого розщеплюванню жиру. У кожному випадку в організмі курця спостерігалася підвищена активність гена AZGP1.

Раніше медики з`ясували, що цей же ген частково відповідає за роботу дихальної системи. Тепер стало очевидно, що він же частково контролює процес утилізації жирів і так званих швидких вуглеводів в організмі людей.

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