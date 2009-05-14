Розкрито механізм зниження ваги за рахунок куріння
Але не хапайтеся за цигарку!
Факт, що курці часто набирають вагу після відмови від своєї шкідливої звички давно відомий. До цих пір вважалося, що в організмі тих, що кинули палити відбувається уповільнення метаболізму і утилізації жирів і вуглеводів, але дослідникам з Корнельського університету в Нью-Йорку вдалося довести, що справа тут в іншому.
Дослідники виявили, що сигарети в організмах курців активізують хімічні процеси, що збільшують активність гена, сприяючого розщеплюванню жиру. У кожному випадку в організмі курця спостерігалася підвищена активність гена AZGP1.
Раніше медики з`ясували, що цей же ген частково відповідає за роботу дихальної системи. Тепер стало очевидно, що він же частково контролює процес утилізації жирів і так званих швидких вуглеводів в організмі людей.