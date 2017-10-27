Україна отримала ліки проти ботулізму та правця

Україна отримала 150 доз протиботулінічного імуноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, ліки європейського виробництва передав Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні.

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Надана кількість ліків, які Україна отримала як гуманітарну допомогу, покриє потребу на наступні шість місяців.

МОЗ працює над тим, щоби включити закупівлю медикаментів для лікування хворих на небезпечні інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем смертності, такі як дифтерія, правець, сказ, ботулізм, малярія, в централізовані державні закупівлі вже цього року. Для цього підготували розрахунки до бюджетної програми закупівлі медикаментів для хворих на ці інфекційні захворювання. Централізована закупівля таких ліків стане можливою після внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2017 рік".

Сироватки зберігаються на спеціалізованому складі ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров'я і будуть в найкоротші строки надаватися в разі потреби.

Детальна інструкція щодо отримання імуноглобулінів для пацієнтів у разі потреби буде розіслана в регіони найближчими днями.