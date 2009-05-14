У Єгипті - 70-й випадок зараження пташиним грипом

У Єгипті зафіксований 70-й по рахунку випадок зараження людини пташиним грипом - другий за місяць. Як передає сьогодні агентство МІНА з посиланням на міністерство охорони здоров`я і з питань народонаселення АРЄ, наявність небезпечного захворювання підтверджена у хлопчика у віці 4,5 років з провінції Шаркия в дельті Нілу.

В даний час маленький єгиптянин знаходиться в одній з каїрських лікарень. Стан пацієнта оцінюється лікарями як стабільний. Відомо, що він контактував з хворим птахом.

Тільки у квітні пташиним грипом в Єгипті заразилися вісім чоловік - стільки ж, скільки захворіло за весь минулий рік. Троє з них померли.

ami-tass.ru