У Єгипті - 70-й випадок зараження пташиним грипом
15:08, 14 травня 2009Країна
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Другий випадок за місяць
У Єгипті зафіксований 70-й по рахунку випадок зараження людини пташиним грипом - другий за місяць. Як передає сьогодні агентство МІНА з посиланням на міністерство охорони здоров`я і з питань народонаселення АРЄ, наявність небезпечного захворювання підтверджена у хлопчика у віці 4,5 років з провінції Шаркия в дельті Нілу.
В даний час маленький єгиптянин знаходиться в одній з каїрських лікарень. Стан пацієнта оцінюється лікарями як стабільний. Відомо, що він контактував з хворим птахом.
Тільки у квітні пташиним грипом в Єгипті заразилися вісім чоловік - стільки ж, скільки захворіло за весь минулий рік. Троє з них померли.
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