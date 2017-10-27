На окуповану територію Донбасу доставлено понад 200 тонн продуктових наборів від ООН

На окуповану територію Донбасу доставлено понад 200 тонн продуктових наборів від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

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Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» до неконтрольованої території прослідувало 11 вантажних автомобілів із продуктовими наборами загальною вагою майже 213 тонн від Світової продовольчої організації ООН», - йдеться в повідомленні.