Лікарі радять вагітним їсти більше заліза

Залізо грає значну роль в розвитку головного мозку в утробі матері, а його брак особливо небезпечний для нервової системи недоношених дітей, попереджають педіатри Університету Рочестера (США).

Затримка мозкового розвитку негативно впливає на здатність мозку обробляти звук, що неминуче торкнеться мовних навиків в дитинстві, говорять лікарі. У дослідженні медики проаналізували пуповинну кров 80 новонароджених на рівень заліза і з`ясували, що мозок немовлят з дефіцитом вітаміну поволі розвивається, а в слуховій системі виявлені аномалії.

Клініцисти відзначають, що в мозку недоношених немовлят з недоліком заліза звук найчастіше не передавався нормально через слуховий прохід. Фахівці висунули гіпотезу, що якщо нервова система постраждала під час критично важливої первинної фази розвитку, тобто в утробі матері при дозріванні плоду, то згодом інші частини мозку теж можуть працювати неправильно при дефіциті живильної речовини.

newsland.ru