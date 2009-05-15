Молоко знижує тиск

Британські експерти виявили, що молоко і молочні продукти знижують тиск, а заразом і знижують ризик гіпертонії, особливо у людей літнього віку. Експерти провели тести, щоб з`ясувати, як впливають на підвищений кров`яний тиск знежирені молочні продукти. Кожні 6 років фахівці обстежували більше 2 тисяч літніх людей і виявили, що ті, хто регулярно вживав нежирне молоко і молочні продукти на 7% рідше страждали від підвищеного тиску.

Позитивно впливати на здоров`ї, говорять дослідники, можуть і жирніші молочні продукти. Тільки сирий, наприклад, слід вживати з рослинною їжею, а сметану або сливки додавати в салати. Молочні продукти, за словами фахівців, багаті кальцієм і калієм, які і регулюють кров`яний тиск в судинах.

podrobnosty.ua