Mедитація приводить до збільшення об'єму мозку

Регулярні заняття медитацією дозволяють добитися збільшення об`єму відділів головного мозку, зв`язаних у людей з проявом емоцій. У людей, що займаються медитацією, помітно великі об`єми гіпокампу, а також ділянки орбіто-фронтальної кори, таламуса і скроневої нижньої звивини головного мозку.

Не дивлячись на те, що справедливим може опинитися і зворотне - люди з великими розмірами певних доль головного мозку більш схильні до медитативних практик, учені вважають, в реальності саме медитація приводить до збільшення об`єму мозку. Велике число досліджень показало надзвичайно високу пластичність головного мозку людей, схильного до зміни структури під впливом зовнішніх чинників.

Благотворну дію медитації на людей показували багато досліджень - крім того, що заняття медитацією дозволяють краще контролювати і розуміти власні емоції, вони ж часто допомагають людям уникати надмірного стресу, а так само укріплюють імунну систему. Проте, про зв`язок медитації і структури головного мозку до останнього часу не було відомо практично нічого. За визнанням більшості учасників експерименту найбільш важливою частиною їх практики є глибока концентрація, причому більшість учасників присвячують медитації від десяти до 90 хвилин в день.

likar.info