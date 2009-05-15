У Мексиці - випадки мутації вірусу A/H1N1

Випадки мутації вірусу A/H1N1 відзначено в Мексиці. Вірус, що змінився, здатний призвести до нових спалахів грипу, тепер він агресивніший.

"У Мексиці відзначено випадки, коли імунофлюоресценція (метод визначення кількості антитіл або антигенів у тканинному зрізі) визначає нам вірус А, але не вказує який це підтип. Аналогічні випадки зареєстровано нашими колегами у США та Канаді", - повідомив журналістам директор Національного Центру епідеміології та контролю хвороб Мігель Анхель ЛЕСАНА.

Як повідомляє РІА «Новости», він не виключив можливості, що новий вірус може бути агресивнішим, аніж вірус А/H1N1.

"Ми зараз здійснюємо серію біовипробувань, які дадуть нам змогу отримати закінчену послідовність гена вірусу й тим самим підтвердити або спростувати наші припущення", - зазначив мексиканський учений.

Своєю чергою, міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель КОРДОВА заявив, що мутація вірусу грипу А/H1N1 набагато серйозніша за вірус СНІДу.

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров`я заявило в середу, що її вчені наступного тижня дослідять гіпотезу, висловлену австралійським вірусологом Адріаном ГІБССОМ (Adrian Gibbs). Учений припустив, що вірус АH1N1 є "творінням рук людських".

А.ГІББС стверджує, що генетичні характеристики вірусу АH1N1 свідчать, що його отримали в одній з наукових лабораторій.

Водночас американський Центр контролю та запобігання хвороб в Атланті заявив, що "на сьогодні немає переконливих доказів, які підтверджували б цю гіпотезу".

За останніми даними, в Мексиці офіційно підтверджено зараження 2,656 тис. осіб вірусом А/H1N1, 64 хворих померли.

У Нью-Йорку на 5 днів закрито три школи. Сотні дітей відправлено додому із симптомами, які нагадують грип A/H1N1, повідомляє радіо «Свобода».

Усі три школи розташовані в районі Квінс. Саме в цьому районі наприкінці квітня було виявлено перші випадки нового грипу. Тоді в іншій школі близько тисячі дітей захворіли після того, як кілька їх товаришів повернулися з поїздки в Мексику. Школу було на тиждень закрито, і хвороба пішла на спад.

Тепер хворих менше, але вірус уже виявлено в чотирьох дітей і одного викладача, якого доправлено в лікарню в критичному стані. Лікарі перевіряють, на що хворі сотні інших дітей, яких із симптомами грипу відправили додому.