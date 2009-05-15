Молоко і хліб - замість енергетичних коктейлів

Цільнозернисті хлібні продукти і знежирене молоко - дешевший і прагматичніший спосіб підсилити ефекти від занять фітнесом, ніж спортивні коктейлі.

Учені з Техаського університету обстежували 8 чоловіків і 4 жінки.Після розминки обстежувані їздили на велосипеді протягом двох годин в комфортному для себе режимі, без перевантажень і інтенсиву. А потім приймали або енергетичний коктейль або знежирене молоко і хліб із злаками. Результати оцінювалися по рівнях інсуліну, лактату (молочної кислоти) і протеїнах в крові. Кров брали на початку тренування і в кінці, а потім через 15, 30 хвилин і за годину після вживання напоїв.

Виявилось, що після вживання молока кров містила більше інсуліну і менше молочної кислоти, чим після енергетиків. "Ми виявили, що вироблення і насичуваність м`язів глікогеном, тобто забезпечення м`язів достатньою енергією для роботи і росту, при вживанні цільнозернових продуктів і молока знаходилася на тому ж рівні, що і при вживанні спортивних коктейлів. А за деякими показниками процес синтезу білка у випадку із звичайними продуктами був ефективнішим", - відзначила спортивний фізіолог Лінн Кеммер.

infox.ru