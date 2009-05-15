У США збільшилася кількість смертей від вірусу А/Н1N1

В американському штаті Арізона зафіксовано перший випадок загибелі людини, зараженої вірусом грипу А/Н1N1.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади.

За інформацією агентства, жінка, віком близько 50 років, померла минулого тижня від ускладнень, викликаних вірусом грипу. Медики також уточнили, що загибла страждала від захворювання легень.

Інформація щодо загибелі жінки в американському штаті стала відома лише сьогодні.

Раніше в четвер Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підтвердила 6497 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 33 країнах, 65 з них призвели до летального результату.

У Мексиці підтверджено 2656 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 (60 смертельних випадків), у США - 3352 (троє померло), у Канаді - 389 (один помер) і Коста-Ріці - вісім хворих і один смертельний випадок.

В Іспанії підтверджено 100 випадків зараження, у Великобританії - 71, у Панамі - 29, у Франції - 14, Німеччині - 12, Італії - 9, Бразилії - 8, Новій Зеландії, Колумбії та Ізраїлі - по 7, в Сальвадорі, Китаї та Японії - по 4, у Нідерландах, Республіці Корея і Гватемалі - по 3, у Норвегії, Фінляндії, Швеції та Таїланді - по 2. По одному випадку виявлено в Аргентині, Австралії, Австрії, на Кубі, в Данії, Ірландії, Польщі, Португалії та Швейцарії.

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