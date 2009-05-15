Лікарі радять шукати заміну дорогим лікам

Останнім часом ціна на лікарські препарати помітно зросла, що вимушує пацієнтів шукати заміну дорогим лікам. Лікарі радять використовувати дженерики - лікарські засоби, офіційно виготовлені «по рецептах» оригінальних патентованих аналогів.

Але дешевий - не означає поганий. Керівник Національного науково-практичного товариства швидкої медичної допомоги, професор Аркадій Верткін стверджує, що існуюча думка про меншу ефективність дженериков - неправда. - При виборі недорогих аналогів слід звертати особливу увагу на марку фармацевтичних компаній, оскільки відомі холдинги ведуть чіткий контроль якості і не ризикують репутацією, не зв`язуючись з недобросовісними ділерами.

Одній з найважливіших складових дженерикового виробництва, орієнтованого на випуск дійсно високоякісних прототипів, ні в чому окрім ціни не поступливих оригінальним, є відповідність міжнародним стандартам Good Manufacturing Practice (GMP) і вимогам до біоеквівалентності. Кожен виробник зобов`язаний довести, що його аналог за якістю і дії не відрізняється від оригіналу.

Наука не стоїть на місці: щорічно в світі з`являються десятки нових ліків, ефективність яких, безумовно, вища, ніж у препаратів попереднього покоління. Проте, якщо засобів для налагодження їх виробництва поки недостатньо, то випуск дженериків - єдина можливість забезпечити хворих доступними якісними ліками.

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