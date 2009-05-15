Трудоголіки, будьте обережні!

Трудоголізм – це достатньо поширене явище в сучасному світі.

З кожним роком число тих людей, які практично весь свій час присвячують роботі збільшується в арифметичній прогресії.

У Великобританії якийсь час назад учені провели дуже цікаве дослідження. У цьому дослідженні взяли участь дві тисячі державних службовців. В ході проведення експерименту фахівці намагалися з`ясувати, чи впливає трудоголізм на здоров`я людини і, якщо так, то яким саме чином.

Під час проведення дослідження вдалося з`ясувати, що розумові здібності людей, які працюють більше п`ятдесяти-п`ятдесяти п`яти годин в тиждень помітно нижчі, ніж у тих, хто не утрудняє себе наднормовою роботою.

Якщо вірити фахівцям, то наднормова робота не тільки підвищує ризик розвитку нервових розладів, але і може привести до розвитку недоумства.

Фахівці також відзначають, що у трудоголіків частіше виникають проблеми з короткостроковою пам`яттю.

Багато людей, переобтяжених роботою, не пам`ятають деталей, з їх уваги випадають моменти, які не зачіпають особливо важливих деталей.

Тому, не дивуйтеся (якщо ви належите до трудоголіків), якщо почнете швидко забувати, куди і що ви кладете, імена людей, з якими ви сьогодні перетнулися по роботі.

На підставі отриманих результатів, учені звернулися до всіх працедавців з порадою не дуже завантажувати своїх працівників.

Тому, не знущайтеся з себе, повноцінно відпочивайте, ведіть здоровий спосіб життя і здоровенькі були!

gen.su