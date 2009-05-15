Слуховий апарат - не панацея від втрати слуху

Група учених з Медичного університету Південної Кароліни (Medical University of South Carolina), США, під керівництвом доктора філософії Келлі Харріс (Kelly Harris) з`ясувала, що багато літніх людей мають складнощі з розумінням мови через вікові зміни в тканинах головного мозку, повідомляє EurekAlert. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі «The Journal of Neuroscience».

Згідно цьому дослідження, у літніх людей, що насилу розуміють розмовну мову, зменшилася кількість тканини головного мозку у важливих для розпізнавання мови ділянках. Дослідження також може допомогти пояснити, чому слухові апарати допомагають не всім людям з віковим погіршенням слуху. Результати дослідження невтішні, оскільки вони показують, що розробка все кращих і кращих слухових апаратів - не панацея. Якщо проблема із слухом лежить в змінах тканини мозку, то вирішити її буде куди складніше.

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