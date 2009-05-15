Вегетарінство захищає від вікової сліпоти

Дієта, що включає багато цитрусових, зелені і риб`ячий жир, що має низький глікемічний індекс, може захистити літніх людей від вікової дегенерації жовтої плями.

Вікова макулярна дегенерація супроводжується втратою зору і виникає в основному після 50 років.

У ряді досліджень було встановлено, що деякі речовини, включаючи антиоксидантний лютеїн, вітаміни С і Е, можуть захистити від розвитку макулярної дегенерації. В ході недавньої роботи учені з Медичної школи при Університеті Тафтса в Бостоні (США) спробували виявити зв`язок між харчуванням і ризиком виникнення цього захворювання.

У дослідженні брали участь чотири тисячі літніх людей. З`ясувалося, що ті, хто часто їв рибу, багату жирними кислотами Омега-3, таку як лосось і макрель, а також їжу, насичену вітамінами С і Е, цинком, лютеїном і зеаксантином, рідше страждали від вікової макулярної дегенерації.

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