Що таке ефект ноцебо?

У сучасному суспільстві лікарі виступають в ролі чаклунів, які наводять "пристріт" на пацієнтів, заявляє The New Scientist. У пристріту в архаїчних суспільствах і цього "неовуду" - одне коріння, вважає журналіст Хелен Пілчер. Якщо людина, що користується у хворого авторитетом, будь то маг або лікар, говорить пацієнтові: "Хвороба невиліковна", той вмирає в встановлений термін, навіть якщо діагноз був помилковим.

Правда, історія медицини знає і оптимістичніші історії, відзначає видання.

80 років тому лікар Дрейтон Догерті успішно "звільнив" від чар жителя Алабами Венса Вендерса, який після сварки з місцевим чаклуном хирів на очах від таємничої хвороби. Догерті заявив Венсу і його родичам, що через підступи чаклуна в животі хворого поселилася ящірка, що пожирає його зсередини. Лікар урочисто уколов Венсу сильне блювотне і, коли препарат спрацював, непомітно витягнув з сумки наперед приготовану ящірку. "Пристріт знято", - проголосив він. Через тиждень Венс видужав, оповідає автор.

Випадки "неовуду" колекціонує лікар з Нешвілла Кліфтон Мідор. Так, в 1970-і роки у якогось Сема Шумена знайшли рак печінки в термінальній стадії. Хворий помер через декілька місяців, як і передбачали лікарі, але розтин показав, що пухлина була зовсім крихітною. "Якщо всі поводяться з тобою так, немов ти при смерті, сам починаєш в це вірити", - пояснює Мідор.

"Шляхом скрупульозних експериментів доведено, що сила навіювання може укріплювати здоров`я: це відомий ефект плацебо", - нагадує автор. Але у плацебо є злий близнюк - "ефект ноцебо", назва якого перекладається з латині як "я завдам шкоди". Термін "ноцебо" з`явився лише в 1960-і роки, а механізми ефекту набагато менш вивчені, ніж дія плацебо. "Важко одержати дозвіл на експерименти, які покликані погіршувати самопочуття людей", - пояснює автор.

"Якщо смерть від пристріту дійсно має місце, то вона є крайнім проявом феномена ноцебо", - говорить фахівець з цього ефекту, антрополог Роберт Хан. При клінічних випробуваннях ліків близько чверті пацієнтів в контрольних групах, одержуючих "пустушки", відчувають неприємні побічні ефекти, іноді не менш гострі, ніж від реальних препаратів. Іноді ці ефекти навіть небезпечні для життя. Близько 60% пацієнтів, що проходять курси хіміотерапії, починають відчувати нудоту ще до початку лікування.

Іноді ефект ноцебо буває заразливим, пише автор, посилаючись на випадки масових психогенних захворювань, відомі медикам вже декілька сторіч.

Результати експерименту ставлять лікарів в складне положення: людей слід інформувати про можливі побічні ефекти, але повідомлення збільшують вірогідність таких відчуттів. Психологи радять лікарям ретельно підбирати слова або використовувати гіпноз для зниження рівня тривожності, відзначає автор.

ami-tass.ru