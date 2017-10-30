Перехід на зимовий час впливає на фізичний і на психологічний стан людини - медик

Перехід на зимовий час сприймається багатьма як можливість провести в ліжку зайву годину.

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За словами лікаря-фітотерапевта Бориса Скачка, переведення стрілок годинника на зимовий час впливає і на фізичний, і на психологічний стан людини.

"Такий перехід для організму людини викликає так званий часовий стрес, в результаті якого відбувається короткочасний збій - десинхроноз. Це означає, що наш внутрішній біологічний час перестає синхронізуватися із зовнішнім часом. На психологічному рівні стан десинхроноза призводить до підвищеної стомлюваності, зниження працездатності, настрою, виникає емоційна нестриманість, дратівливість, порушується сон", - зазначає лікар.

Він підкреслює, що можуть загостритися такі широко розповсюджені хвороби як, наприклад, гіпертонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка, ряд ендокринних захворювань, ревматичні й інші захворювання.

"Це пов'язано з тим, що переведення годинників зачіпає певні фізіологічні процеси в нашому організмі. Переведення стрілок не є причиною всіх цих захворювань, але стрес, ним викликаний, може стати поштовхом до загострення хвороб. Причому треба сказати, що неважливо, в яку сторону пересуваються стрілки. Важливий сам факт цього стрибка. Наші внутрішні біологічні годинники працюють за інерцією, ми не можемо їх взяти і одномоментно переналаштувати", - сказав Скачко.

"Стан уразливості і підвищеної стомлюваності зберігається протягом 10-14 днів, після переведення стрілок. Людський організм має великий запас міцності і здатний пристосовуватися. Після того, як один раз ми перевели стрілки на годину, організм перебудовується на новий час два тижні. Знаючи про те, що поступова перебудова організму триває близько двох тижнів (а точніше 10-14 днів) на цей період потрібно постаратися зменшити фізичні та моральні навантаження, як на роботі, так і вдома", - зазначив лікар.

За його словами, в перші три дні, необхідно дати організму більше сну: вставати нового часу вранці, лягати спати потрібно по старому часу.