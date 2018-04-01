Рейтинг найшкідливіших продуктів

«Ножем і виделкою ми собі могилу риємо», — говорив граф Каліостро. І мав рацію: за допомогою травлення можна або продовжувати молодість, або наближати хвороби. Тому ми вирішили скласти свій рейтинг шкідливих продуктів, опитавши п`ятірку фахівців у галузі харчування. Відразу обмовимося: обійняти неосяжне неможливо, тому ми зосередилися тільки на продуктах, які є однією з причин масових захворювань, — серцево-судинних, онкологічних, шлунково-кишкових і цукрового діабету: саме ними найчастіше страждають українці.

Як проводилося наше дослідження? Кожен експерт присвоював продуктам за шкідливість певне місце. За перше ми давали 5 балів, за друге — 4 б., третє — 3 б., четверте — 2 б., п`яте — 1 б. Підсумувавши їх, ми розставили продукти харчування в нашому рейтингу. Правда, деякі наші експерти відзначали, що в такому рейтингу є частка відносності: їх аргументи зводилися до того, що все індивідуально, залежить від дози шкідливого продукту і початкового рівня здоров`я.

РЕЙТИНГ ШКІДЛИВИХ ПРОДУКТІВ

1 МІСЦЕ —12 БАЛІВ

Чіпси. Сама технологія виготовлення чіпсів (гідрогенізація рослинної олії) веде до утворення канцерогенних синтетичних жирів і інших канцерогенів (акриламіда, бензопірена). Нагадаємо, що канцерогени провокують появу раку.

Лимонад. При надмірному вживанні порушує обмін речовин (через надлишок цукру), синтетичні фарбники часто викликають алергії, а вуглекислий газ (бульбашки) — підвищення кислотності шлункового соку, що приводить до гастриту.

2 МІСЦЕ — 7 БАЛІВ

Фастфуд. Під цим поняттям перш за все маються на увазі біляші, хачапурі, картопля-фрі і т.п., які готуються в киплячій рослинній олії, використовуваній по багато разів. Через це в ній утворюються канцерогени.

3 МІСЦЕ — 6 БАЛІВ

Дешеві ковбаси. Дуже часто не містять нічого натурального і повні фарбників, ароматизаторів і іншої синтетики, безпека якої для здоров`я не доведена.

Копченина. У копченому м`ясі і рибі часто накопичується бензопірен — один їз сильних канцерогенів.

Кетчупи і майонези. Майонези часто містять канцерогенні синтетичні транс-жири, а кетчупи з крохмалем — синтетичні добавки, безпека яких для здоров`я не доведена.

4 МІСЦЕ — 4 БАЛИ

Овочі і фрукти, забруднені промисловими викидами. У овочах і фруктах, вирощених з використанням нітратів, зібраних біля промислових підприємств, автодоріг і т.п., концентруються бензопірен і інші канцерогени.

Продукти з консервантами. Як правило, консерванти містять глютамат натрію — токсична для організму речовина, що викликає головні болі, спазми судин, порушення обміну речовин.

5 МІСЦЕ — 3 БАЛИ

Маргарини (спреди). Шкідливі з тієї ж причини, що і чіпси: містять канцерогенні трансгенні жири.

Кондитерські вироби з великим змістом жиру і цукру. Регулярне вживання таких солодощів — один з найкоротших шляхів до порушення обміну речовин (це робить надлишок жиру і цукру).

Злакові. На білий хліб і інші злакові у людей часто буває харчова нестерпність.

6 МІСЦЕ — 2 БАЛИ

Кофеїнові стимулятори. До них відносяться кава і енергетичні напої. Безпечна доза кави — 2—3 чашки в день, енергетичні напої можна безпечно пити взагалі не щодня. Перевищення “дози” веде до виснаження нервової системи.

Молоко. Продукт, на який у людей часто буває харчова нестерпність.

7 МІСЦЕ — 1 БАЛ

Домашня консервація. Нерідко готується з порушенням технології, через що стає причиною смертельних отруєнь, наприклад отруєння ботулотоксином.

Морозиво. Часто містить синтетичні загусники і ароматизатори, які можуть уповільнювати обмін речовин.

НАШІ ЕКСПЕРТИ:

Олександр Мартинчук, дієтолог, гастроентеролог Українського НДІ харчування;

Борис Скачко, дієтолог, заввідділенням реабілітації медцентру «Юстас»;

Валентина Кульчицька, провідний співробітник Інституту екогігієни і токсикології;

Іван Козярін, завкафедрою гігієни харчування Національної медакадемії, професор;

Світлана Фус, дієтолог, гастроентеролог НПЦ «Віріа».

Дмитро Гуцало

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