Чи схильні ви до хвороби Альцгеймера?

Дослідники з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско за підтримки Національного інституту охорони здоров`я США розробили систему тестування, яка дозволяє оцінити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у літніх людей.

Система включає ряд простих питань і комплексні фізіологічні тести, що дозволяють визначити чинники ризику. У число останніх у разі хвороби Альцгеймера входять літній вік, погані результати когнітивних тестів, низький індекс маси тіла, незадовільні результати магнітно-резонансного сканування, потовщення сонної артерії і інші судинні порушення, утруднення при застібанні одягу на гудзики і виконанні інших подібних завдань, тверезий спосіб життя.

Деякі чинники, такі як похилий вік і погані результати когнітивних тестів, учені давно враховували при прогнозуванні виникнення недуги, проте індекс маси тіла і утримування від алкоголю були включені в список вперше.

Система тестування була випробувана на 3 375 людях (середній вік - 76 років), 60% з яких складали жінки, а 15% - чорношкірі добровольці. У групі респондентів, що набрали мінімальне число балів за наслідками тестування, лише у 4% протягом подальших шести років розвинулася деменція. У групі з середніми показниками хворих налічувалося 23%, а в групі з найвищими результатами - 56%.

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