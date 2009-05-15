Діагноз "алкоголізм" можна встановити за одним питанням

Американські медики взяли на озброєння "головне питання", за допомогою якого можна швидко встановити, є людина алкоголіком чи ні.

У кінці 2008 року Національний Інститут Досліджень Зловживання Алкоголем і Алкоголізму порекомендував фахівцям ставити наступне питання людям, які, потенційно можуть страждати на алкоголізм:

"Скільки разів протягом року ви випивали більше чотири (для жінок) або п`яти (для чоловіків) порцій алкоголю на день?".

Під однією порцією алкоголю традиційно розуміють одну чарку міцного спиртного напою, келих вина або склянку пива. Вважають, що максимально допустимим рівнем споживання для здорового повнолітнього чоловіка молодше 65-ти років є не більше 4 порцій на день і не більше 14-ти порцій на тиждень, для жінок, відповідно, 3 і 12.

Дослідження Медичного Центру Бостона, яке було проведене в клініках Бостона і описане в журналі Journal of General Internal Medicine, показало, що одного це питання досить для правильного діагнозу.

Водночас, за канонами американського Міністерства охорони здоров`я, алкоголіком вважається та людина, яка:

- відчуває постійний потяг до випивки

- неспроможний обмежити себе в процесі вживання алкоголю

- відчуває фізичний потяг до алкоголю (відмова від випивки призводить до появи різних симптомів, наприклад, нежитю, потінню, тремтінню в ногах тощо)

- виробила звикання до алкоголю, людині потрібне постійне збільшення дози спиртного.

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