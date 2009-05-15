Пляжі Криму не готові до курортного сезону

Більшість пляжів Криму поки що не готова до курортного сезону, заявляють у республіканській санепідемстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ’ЯКОВА сказала: «На сьогодні пляжі майже не готові». З 379 пляжів тільки близько 5% надали в СЕС документи на підписання паспортів.

М.КРОВ’ЯКОВА також відзначила, що якщо пляж не готовий до роботи, то СЕС не видає паспорт курортно-туристичним об`єктам, яким він належить. «Якщо воно (пансіонат, санаторій, база відпочинку) готове загалом, то без готовності пляжів ми не видаємо паспорт на цей санаторій», - сказала головний санітарний лікар Криму.

Нагадаємо, Ялта і Євпаторія відкрили курортний сезон 1 травня.