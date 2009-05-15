Дніпропетровщина: посадовці "махлювали" з інсуліном

15:30, 15 травня 2009
Країна
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Збільшували потреби

У Дніпропетровській області працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб одного із структурних підрозділів облдержадміністрації, які в порушення розрахунку визначеної потреби лікарських препаратів (інсулінів) безпідставно збільшили її, необґрунтовано змінивши специфікацію.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені посадовці уклали угоду на постачанн інсуліну виробництва відкритого акціонерного товариства на загальну суму 9,8 мільйона гривень та провели реєстрацію юридичних зобов’язань в органах Державного казначейства на перерахування вказаної суми без узгодження з головним розпорядником бюджетних коштів. Прокуратурою області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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