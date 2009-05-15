Лікарі закликають жителів Криму не боятися їсти свинину

Кримчан закликають не впадати в паніку через розповсюдження у ряді країн світу грипу А/H1N1, і не відмовлятися від вживання свинячого м`яса. Разом із тим лікарі просять дотримуватися елементарних вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Криму Іван ГУРЕНКО заявив: «Ми не повинні впадати в паніку, є набагато небезпечніші захворювання (ніж свинячий грип)».

За його словами, м`ясо і м`ясні продукти слід купувати тільки у тих місцях, де здійснюється ветеринарний контроль. «Якщо тварина була забита, і воно випущене в реалізацію, то там вже мінімум захворювання», - сказав заступник начальника управління ветеринарної медицини Криму.

Прийшовши додому, м`ясо слідують покласти до холодильника, якщо воно готуватиметься не відразу. Перед приготуванням свинину необхідно вимити. Свинина, приготована при температурі 60-70 градусів, є безпечною, оскільки вірус при такій температурі інактивується.

За даними ветеринарної медицини, на сьогодні в жодному з господарств Криму, де утримують свиней, не зафіксовані ознаки грипу А/H1N1.

В автономії проводяться всі необхідні заходи для запобігання завезенню вірусу і розповсюдженню його серед населення, додала головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ’ЯКОВА.