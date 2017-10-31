Супрун запевнила, що тарифи на медичні послуги для українців поки не зміняться

Тарифи на медичні послуги для українців поки не зміняться.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун заявила сьогодні у Києві під час прес-сніданку на тему: «Медична реформа: смерть чи одужання медицини в Україні?».

«У 2018 ми переходимо до зміни фінансування на первинній ланці (медицини). Це не станеться за один день. Фінансування за новою системою буде проходити цілий рік. Лікування у поліклініках та лікарнях не зміниться з 1 січня 2018 року, залишиться поки як зараз», - сказала Супрун.

Вона зазначила, що реально Україна лише з 1 січня 2020 року перейде на іншу систему фінансування сфери медицини.

«Змін тарифів поки не буде. Нічого не міняється на цьому рівні. Поки від 1 січня 2018 року ми всі маємо знайти свого лікаря. Коли ви приходите до свого лікаря, ви маєте безкоштовно отримувати свої послуги, які визнані державою. Це кожен прийом лікаря, отримання листків непрацездатності, виписування рецептів, базові аналізи – крові, сечі тощо, ЕКГ. Є список таких послуг на сайті МОЗ. Це безкоштовно. Ви не маєте нічого платити за ці послуги сімейному лікарю. Лікар не може взяти від вас кошти. Ви будете його «підставляти». Бо тоді ми від Національної служби здоров’я можемо розірвати з лікарем контракт. Навіть не давайте (грошей). Усі послуги напряму покриті державою, напряму лікарю прийдуть гроші. Не через головного лікаря, не через обласну раду чи інші інстанції, а йому напряму. Не платіть лікарю нічого», - наголосила Супрун.

Вона акцентувала, що оплата за надання медичних послуг пацієнту здійснюватиметься через Національну службу здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (№ 6327).

Відповідно до закону, держава гарантує надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років та медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Оплата здійснюється за рахунок коштів держбюджету згідно з тарифами.

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Крім того, за рахунок держбюджету окремо здійснюється фінансове забезпечення програм громадського здоров’я, заходів боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та інших програм в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів.

Також 19 жовтня парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи, і ухвалив у першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).