Лікарів з кримськими документами не допустять до атестації на материковій Україні
Будь-які документи та довідки, видані незаконними органами, а також органами, що діють на тимчасово окупованих територіях, не дійсні
Кримські медики, які мають намір отримати підтвердження медичної категорії на материковій Україні, не можуть використовувати довідки про курси підвищення кваліфікації, видані на території анексованої Росією Автономної Республіки Крим, пише 112.ua. з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
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"Згідно з чинним законодавством, наказами МОН та листів СБУ, будь-які документи та довідки, видані незаконними органами, а також органами освіти, чинні на тимчасово окупованих територіях України, не визнаються дійсними", – сказано в повідомленні.
Необхідні для підтвердження медичної категорії документи, зокрема, довідки про курси підвищення кваліфікації, видані на тимчасово окупованих територіях, не можуть бути підставою для проведення атестації та видачі документів українського зразка.