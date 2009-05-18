У Нью-Йорку від грипу А/H1N1 помер завуч школи

У Нью-Йорку зареєстрований перший смертельний результат, пов`язаний з вірусом нового грипу А/H1N1.

Увечері в неділю, 17 травня, в лікарні помер завуч однієї зі шкіл, розташованих у міському районі Квінс, повідомляє NEWSru.

Відомо, що в кількох інших людей, включаючи дитину, що померли в США від грипу, викликаного вірусом А/H1N1, також були серйозні хронічні хвороби.

Внаслідок нового витка грипу, викликаного вірусом А/H1N1, у Нью-Йорку закрито вже 11 шкіл. З них десять розташовані в міському районі Квінс і одна - в Брукліні. Як повідомили представники влади мегаполісу, навчальні заклади будуть закриті щонайменше протягом тижня.

Крім того, перший випадок зараження вірусом грипу А/H1N1 зафіксований в одній з нью-йоркських в`язниць.

Усього в США, згідно з даними федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), які базуються в Атланті (штат Джорджія), зафіксовано понад 4,7 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1 у 46 штатах і столичному окрузі Колумбія. За словами лікарів, здебільшого хвороба протікає в помірній формі. Поки що в США зареєстровано шість випадків смерті від неї людей.

Усього в світі, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, зареєстровано 8 тис. 480 випадків захворювання на грип A/H1N1 у 45 країнах.