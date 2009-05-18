Житомирщина: зібрано близько 80 тис грн на медобладнання

На Житомирщині волонтери обласного штабу Всеукраїнської благодійного фонду «Серце до Серця» зібрали близько 80 тис. грн. на медобладнання для лікарень - вдвічі більше мнулорічного.

Про це у коментарі УНІАН повідомив координатор Житомирського штабу фонду «Серце до серця» Влад ПУЧИЧ.

«Ми провели IV Акцію суспільного збору коштів на медобладнання. Протягом останнього тижня в Житомирі активно діяли волонтери фонду „Серце до серця”. Вони у рамках цієї благодійної акції збирали гроші на закупівлю офтальмологічного обладнання для дитячої обласної лікарні», - розповів В.ПУЧИЧ.

За його словами, завершальним етапом акції в Житомирі став благодійний концерт та флеш-моб, під час якого 200 житомирян створили на головному майдані міста величезне серце.

В.ПУЧИЧ переконаний, що це “житомирське серце” може потрапити до книги рекордів України.

«В області пройшло справжнє свято благочинності, в ході якого на вулиці міст та селищ вийшло понад 1000 волонтерів. Акція складалася з двох етапів. В рамках першого етапу тривав збір коштів у школах, підприємствах, організаціях. До неї долучилися житомирські магазини «Подарунки», «Шарм», кав’ярня «Прокофій», приватні клініки «Медібор», розважальний комплекс «ФОК» та інші. В рамках другого етапу кошти збирали на вулицях Житомира та інших міст» ,- сказав В.ПУЧИЧ.

Він наголосив, що під час акції у Житомирі відкрили фотовиставку «Дитячі очі», провели вечір відео-поезії. Також відбувся великий концерт відомих житомирських танцювальних колективів, виступ команд КВН, конкурс міні-міс, виступ рок-гуртів, а у торговельному комплексі пройшло сімейне свято з конкурсами та розіграшами призів.

В.ПУЧИЧА доповнила голова Житомирської молодіжної громадської організації осіб з вадами зору «Генерація успішної дії» Вікторія ШЕВЧУК, яка переконана, що якби свого часу у житомирських лікарнях було те обладнання, на яке збирали кошти, то у багатьох дітей області не було б проблем із зором.