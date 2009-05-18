Житомирщина: зібрано близько 80 тис грн на медобладнання
Для дитячої обласної лікарні
На Житомирщині волонтери обласного штабу Всеукраїнської благодійного фонду «Серце до Серця» зібрали близько 80 тис. грн. на медобладнання для лікарень - вдвічі більше мнулорічного.
Про це у коментарі УНІАН повідомив координатор Житомирського штабу фонду «Серце до серця» Влад ПУЧИЧ.
«Ми провели IV Акцію суспільного збору коштів на медобладнання. Протягом останнього тижня в Житомирі активно діяли волонтери фонду „Серце до серця”. Вони у рамках цієї благодійної акції збирали гроші на закупівлю офтальмологічного обладнання для дитячої обласної лікарні», - розповів В.ПУЧИЧ.
За його словами, завершальним етапом акції в Житомирі став благодійний концерт та флеш-моб, під час якого 200 житомирян створили на головному майдані міста величезне серце.
В.ПУЧИЧ переконаний, що це “житомирське серце” може потрапити до книги рекордів України.
«В області пройшло справжнє свято благочинності, в ході якого на вулиці міст та селищ вийшло понад 1000 волонтерів. Акція складалася з двох етапів. В рамках першого етапу тривав збір коштів у школах, підприємствах, організаціях. До неї долучилися житомирські магазини «Подарунки», «Шарм», кав’ярня «Прокофій», приватні клініки «Медібор», розважальний комплекс «ФОК» та інші. В рамках другого етапу кошти збирали на вулицях Житомира та інших міст» ,- сказав В.ПУЧИЧ.
Він наголосив, що під час акції у Житомирі відкрили фотовиставку «Дитячі очі», провели вечір відео-поезії. Також відбувся великий концерт відомих житомирських танцювальних колективів, виступ команд КВН, конкурс міні-міс, виступ рок-гуртів, а у торговельному комплексі пройшло сімейне свято з конкурсами та розіграшами призів.
В.ПУЧИЧА доповнила голова Житомирської молодіжної громадської організації осіб з вадами зору «Генерація успішної дії» Вікторія ШЕВЧУК, яка переконана, що якби свого часу у житомирських лікарнях було те обладнання, на яке збирали кошти, то у багатьох дітей області не було б проблем із зором.