Рівненщина: повернуто у держвласність найбільший санаторій

Найбільший санаторій Рівненщини «Червона калина», що у селі Жобрин Рівненського району, згідно з рішенням господарського суду області, повернуто до держвласності.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник прокурора області Валерій ПАТРИКЕЙ, суд задовольнив позов прокуратури області до орендного підприємства «Санаторій «Червона калина» про визнання права власності за державою в особі регіонального відділення фонду Державного майна України на об’єкти нерухомості, загальна вартість яких сягає понад 30 мільйонів гривень.

Звернутися до суду з позовною заявою прокуратуру змусили ті обставини, що Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації відмовило в реєстрації права державної власності на нерухоме майно санаторію «Червона Калина» через відсутність правоустановчих документів, що його підтверджують. Однак, було доведено, що основні фонди санаторію в 1992 році були придбані державно-кооперативним об’єднанням «Рівнеколгоспоздоровниця» за рахунок державних бюджетних коштів. А це підтверджує належність цього майна до державної форми власності.

Таким чином, поставлено крапку у багаторічних конфліктах і судових тяганинах щодо відчуження майна санаторію на користь певних приватних структур і право власності на об’єкти нерухомості санаторію визнано за державою.

За повідомленням прокуратури області, нині також розмежовано майно цілісного майнового комплексу санаторію на державну частку і на майно, набуте організацією орендарів за час дії договору оренди.