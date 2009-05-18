Фолієва кислота в 2 рази знижує ризик передчасних пологів

Жінки, які приймають фолієву кислоту принаймні за рік до вагітності, в два рази зменшують ризик передчасних пологів.

Дослідження Університету Техасу, в якому взяли участь понад 38 тис. жінок показало, що своєчасний прийом фолієвої кислоти знижує вірогідність народження дитини раніше терміну на 50-70 відсотків, незалежно від віку, раси породілі або інших чинників. Крім того, завдяки добавкам кислоти вдалося уберегти немовлят, що знаходяться в особливій групі ризику передчасних пологів, від церебрального паралічу, розумової відсталості, хронічних легеневих захворювань і сліпоти. Акушери одержали дуже точні докази користі цієї кислоти, що приймається не менше ніж за рік до вагітності, для нормальних пологів. Речовина дозволяла скоротити до 70% пологи на 20-28 тижні вагітності і на 50% - від 28 до 32 тижнів.

Раніше лікарі відкрили, що якщо жінка прийматиме вітамінну добавку до початку вагітності і протягом першого триместру, фолієва кислота дозволить уникнути серйозних природжених дефектів, включаючи пошкодження головного і спинного мозку. Нове дослідження обнадіяло медиків: завдяки ранньому вживанню кислоти можна уберегти дитяче здоров`я від небезпечних хвороб. Американські терапевти вважають, що кожна жінка дітородного віку повинна приймати по 400 мікрограмів фолієвої кислоти щодня. Цією речовиною особливо багаті зелені листяні овочі, боби і печінка.

ami-tass.ru