МОЗ закликає українців повідомляти про відсутність вакцин у лікарнях

Як наголосили УНІАН у МОЗ, підвищення рівня охоплення імунізацією в Україні є питанням національної безпеки. Щеплення – єдиний дієвий спосіб захистити дитину від інфекційних хвороб. Особливо зараз, коли в Україні реєструється такі небезпечні хвороби, як кір, кашлюк чи правець.

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МОЗ щомісяця оновлює інформацію про залишки вакцин, що надаються державою безоплатно, в усіх регіонах: https://goo.gl/J2jU3E. Якщо ви побачили, що у вашому регіоні вакцина є, але у вашому закладі охорони здоров’я її немає, зверніться до органів управління на місцях.

МОЗ закликає регіони відповідально ставитися до розрахунків потреби вакцин, ефективно розподіляти препарати між лікувальними закладами, стежити за їх наявністю та вчасно звертатися в МОЗ України, якщо потрібних вакцин немає. Про відсутність вакцин просимо повідомляти і батьків – у формі: https://goo.gl/forms/EveYtAMoF5VBw9fr2.

Нині всі вакцини наявні в регіонах України, окрім ін'єкційної вакцини для профілактики поліомієліту, яка закінчилася у 5 регіонах через неправильно сформований запит на закупівлю цих вакцин. Ці вакцини дозамовлено. Зважаючи на тривалий цикл виробництва (18-24 місяців), а також дефіцит цих вакцин на світовому ринку, їх поява може зайняти певний час. Проте ЮНІСЕФ поставив закупівлю цієї вакцини для України у пріоритет.