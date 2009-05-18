Медогляди всіх школярів проведуть у новому навчальному році

Прокуратура Києва зобов’язала органи столичної влади у новому навчальному році провести медичні огляди всіх школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, відомство за дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО провело перевірки на предмет охорони життя і здоров’я дітей в частині своєчасності та повноти проходження учнями шкіл щорічних медичних оглядів.

Встановлено, що за період навчання в школі здоров’я дітей погіршується. При вступі до школи проблеми зі здоров’ям мають 10-20% учнів, а вже наприкінці початкової школи - до 50-60%.Єдиним способом виявлення у учнів захворювань та попередження їх хронічності є проведення щорічних медичних оглядів.

Законодавством України передбачено обов’язковість проходження щорічних медичних оглядів всіма учнями шкіл.

Разом з тим, перевірками встановлено, що Київською міською державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, закладами освіти і охорони здоров’я, всупереч вимог законодавства, не забезпечено проведення обов’язкових медичних оглядів усіма учнями шкіл Києва. У навчальних закладах столиці оглядами охоплено лише 20-40% дітей.

Навчальними закладами разом з поліклінічними установами столиці організовуються медичні огляди переважно учнів 5, 9 та 11 класів, учні інших класів позбавлені такої можливості.

Відсутність медичного моніторингу за станом здоров’я дітей у молодших класах (1-4 класи) унеможливлює своєчасне встановлення діагнозів та проведення відповідної корекції їхнього здоров’я.

При вивченні медичної документації учнів 5-х класів школи Святошинського району м. Києва за попередні роки з’ясовано, що медичні огляди дітей не проводились до 5-го класу. При вступі до навчального закладу більшість дітей відповідно до медичної документації були здоровими. Водночас, вже восени 2008 року, з 26 учнів лише 11 було без хронічних захворювань. Захворюваність цих дітей можливо було б попередити при своєчасному огляді та відповідної корекції, зазначають у прос-службі прокуратури.

За результатами перевірки відомство зобов’язало органи місцевої влади у новому навчальному році організувати та провести обов’язкові медогляди всіх учнів столичних шкіл.

Лише за результатами даної перевірки органами прокуратури в сфері охорони життя і здоров’я дітей внесено 10 документів прокурорського реагування.

Всього протягом поточного року органами прокуратури міста Києва на захист прав дітей в цій сфері порушено 14 кримінальних справ, внесено 31 документ прокурорського реагування, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 80 посадових осіб.