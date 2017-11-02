За останній тиждень в Україні на ГРВІ захворіли понад 162 тисяч осіб, з них 69 % - діти

За даними епідеміологічного нагляду за 43 тиждень 2017 року зареєстровано 35 випадків грипоподібних захворювань, серед них найбільше дітей 0-14 років.

Читайте такожУ Києві рівень захворюваності на грип і ГРВІ значно нижчий епідемічного порогу

Як повідомили УНІАН в Українському центрі з контролю та моніторингу захворювань, на звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 18 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

За звітний тиждень в Україні на ГРВІ захворіло 162 664 осіб, із них 69,2 % діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України 420,8 на 100 тисяч населення, що відповідає картині минулого сезону.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 731,8, найменший – у Тернопільській областях – 215,4 на 100 тис. населення.

Найбільш уразливою категорією на 43 тижні залишається дитяче населення у віці 0 - 4 та 5 - 17 років. Відповідно діти є найбільшою часткою серед всіх госпіталізованих.

На 43 тижні летальних випадків через ускладнення від грипу не зареєстровано, повідомили у Центрі грипу.