Оздоровлення у травні

Як відомо, найкрасивішим, найсонячнішим і найароматнішим місяцем весни по праву вважається травень. Давайте поговоримо про те, що потрібно встигнути зробити за цей місяць, якими чудесами природи потрібно встигнути насолодитися, які рослинні запаси зробити.

У травні просто необхідно включити в свій раціон свіжу траву. Саме цього місяця травичка буде найбільш корисною, соковитою, багатою ефірними оліями, корисними мікроелементами і вітамінами.

Розширивши своє меню за рахунок їстівних дикорослих рослин, ви відкриєте перед собою чудову можливість проводити кулінарні експерименти, одержати нові смакові враження.

Так, наприклад, листя м’яти, споришу, деревію, щавлю, первоцвіту можна спокійно додавати в овочеві салати, окрошку, супи, а також просто використовувати як приправу, "пожвавивши" тим самим вже знайомі і давно вам відомі блюда.

Деякі рослини можна додавати в чай, для того, щоб додати напою цілющі властивості.

Наприклад, фахівці переконані, що запашний аромат жасмину заспокоює і благотворно впливає на органи дихання.

Для того, щоб використовувати ці корисні якості рослини, його необхідно додавати в чай.

Зберіть молоді квітки жасмину, висушіть їх в тіні і додайте в напій безпосередньо перед подачею.

Важливо відзначити, що всі перераховані компоненти необхідно збирати подалі від жвавих місць, автотрас і водоймищ із стічними водами.

Інакше такі рослини не тільки не підуть вам на користь, але і нашкодять вашому здоров`ю.

Хороші травички і для догляду за собою.

Так, наприклад, в травні починає квітнути калюжниця. Цю рослину з давніх часів використовували для догляду за волоссям. Зберіть пелюстки калюжниці і висушіть їх в тіні.

Приготуйте з висушених пелюсток відвар і обполіскуйте волосся готовим відваром після миття.

Це простий засіб дозволить вашому волоссю протягом всього року залишатися блискучим, густим і міцним.

Не забувайте і про всіма улюблену кропиву.

В кінці травня необхідно зібрати коріння кропиви, промити їх, нарізувати і висушити.

Одну столову ложку висушеного коріння кропиви необхідно заварити киплячою водою і настоювати в термосі протягом однієї години.

Після закінчення цього часу настій буде готовий.

Засіб слід протягом тижня втирати в коріння волосся.

Цей рецепт дозволить вам укріпити ваше волосся і додати їм здорового блиску.

Постарайтеся в травні якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, бажано подалі від міста. Особливо добре гуляти після дощу, коли повітря стає ще чистішим і насиченішим.

На лісовій поляні ви цілком можете влаштувати для себе процедуру ароматерапії.

Наприклад, сівши на поляні поряд з конваліями, вдихайте їх божественний аромат.

Фахівці стверджують, що цей приємний запах покращує концентрацію уваги і утихомирює.

Заспокійливим ефектом також володіє запах молодого листя берези.

Цей же аромат сприяє зниженню артеріального тиску, збільшує життєву місткість легенів і покращує прохідність бронхів.

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