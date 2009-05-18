Гриби захищають від грипу

Якщо ви боїтеся захворіти грипом, негайно з`їжте грибів. З такою порадою виступили учені з американського Університету Тафтса /штат Массачусетс/.

Річ у тому, що в ході новітніх досліджень було встановлено: гриби володіють дивовижною здатністю викликати масову загибель вірусів і хвороботворних бактерій, вони також укріплюють імунну систему людини. Як виявилось, гриби активізують роботу цитокінів /cytokines/ - протеїнів, "які грають ключову роль в захисті організму людини від зараження вірусами, а також здатні знищувати клітини злоякісних пухлин", - пише лондонська газета "Дейлі мейл".

"Обнадійливими" назвав висновки фахівців Університета Тафтса один з провідних дієтологів світу Глен Кардвел. "Гриби підвищують захисні функції організму, це вже науковий факт", - підкреслив він.

itar-tass.ru